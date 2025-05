Méliuz compra US$28,4 mi em bitcoin e se torna uma "bitcoin treasury company"

SÃO PAULO (Reuters) - A Méliuz anunciou nesta quinta-feira a aquisição de US$28,4 milhões em bitcoin, no que chamou de seu "primeiro ato como uma bitcoin treasury company", após acionistas aprovarem uma alteração do objeto social da companhia para contemplar a possibilidade de investimentos na criptomoeda como parte de sua estratégia de negócios.

A aquisição mais recente de 274,52 bitcoins pela Méliuz ao preço médio de US$103.604,07, somada a uma aquisição anterior realizada em março deste ano, totaliza uma reserva de 320,25 bitcoins, segundo fato relevante da empresa, adquiridos a um preço médio de US$101.703,80 por criptomoeda.

"Mais do que apenas alocar parte do caixa em bitcoin como proteção contra a inflação ou desvalorização cambial, a companhia reposiciona seu propósito para atuar maximizando a quantidade de bitcoin por ação", disse a empresa no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)