Matemático de centro Dan enfrenta batalha acirrada contra extrema-direita na Romênia

Por Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - O prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, um tranquilo matemático de centro, enfrentará o candidato da extrema-direita no segundo turno da eleição presidencial de domingo, tentando manter a Romênia em seu caminho pró-União Europeia e acalmar os ânimos do mercado ao formar um governo.

Uma pesquisa recente mostrou que Dan, de 55 anos, estava empatado com o eurocético George Simion, que aproveitou uma onda de raiva popular contra os partidos tradicionais para conquistar uma vitória no primeiro turno em 4 de maio, provocando a queda do governo pró-ocidental do país.

Quem quer que seja eleito presidente precisará nomear um primeiro-ministro e ver um novo governo instalado rapidamente para reduzir o déficit orçamentário da Romênia, o maior da UE, tranquilizar os investidores e evitar um rebaixamento da classificação de crédito.

"A Romênia não pode se dar ao luxo de uma aventura neste momento", disse Dan a Simion, de 38 anos, durante um debate recente.

"A Romênia não pode se dar ao luxo de falar sobre eleições antecipadas. A Romênia não pode se dar ao luxo de falar contra os investidores estrangeiros, dizendo que só aceitaremos aqueles que quisermos."

Dan prometeu conversas rápidas com partidos pró-europeus e pró-Otan e tem um histórico de negociação de maiorias como prefeito independente da capital romena por dois mandatos.

Simion, que se opõe à ajuda à Ucrânia e critica a liderança da UE, disse que não poderia descartar a possibilidade de eleições parlamentares antecipadas para conseguir o primeiro-ministro e a maioria governista que deseja.

Dan é um matemático formado pela Sorbonne com um histórico de ativismo contra o desenvolvimento imobiliário desenfreado e a corrupção antes de entrar para a política. Descrito como metódico e tranquilo, é um homem de família e costuma levar sua filha à escola.

Firmemente a favor da UE e da Otan, ele disse que o apoio da Romênia à Ucrânia era crucial para sua própria segurança contra a crescente ameaça russa. Ele prometeu acabar com a corrupção e reduzir as desigualdades econômicas.

"Esta eleição não é apenas sobre o presidente da Romênia, mas sobre toda a direção e governo da Romênia nos próximos anos", disse Siegfried Muresan, vice-presidente do grupo do PPE no Parlamento Europeu e deputado romeno.

"Um presidente pró-europeu terá o poder de instalar um governo pró-europeu", disse ele.

A guerra da Rússia na Ucrânia fez com que a Romênia se tornasse uma das principais partes interessadas no comércio da UE no Mar Negro e um aliado no flanco oriental da Otan.

O presidente é responsável pelo Conselho de Defesa da Romênia, que decide sobre a ajuda militar e supervisiona a política externa, com o poder de vetar as votações da UE que exigem unanimidade entre os Estados-membros.

Enquanto Dan atingiu os eleitores com formação universitária que vivem em grandes cidades, Simion apela para a diáspora da classe trabalhadora e para os moradores de pequenas cidades e vilarejos, que estão se sentindo deixados para trás.

Ele está fazendo campanha com o slogan "Romênia em primeiro lugar", defendendo políticas conservadoras, euroceticismo e alinhamento com o movimento MAGA dos EUA.

"Dan já alcançou Simion, mas ele precisa se dirigir às cidades pequenas e às áreas rurais", disse Sergiu Miscoiu, professor de ciências políticas da Universidade Babes-Bolyai.

(Reportagem de Luiza Ilie; reportagem adicional de Elizaveta Gladun)