Marfrig e BRF vão combinar operações, diz fonte

Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - As processadoras de carnes Marfrig e BRF devem anunciar nesta quinta-feira uma fusão que envolve troca de ações, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

O nome da nova companhia, que seria uma gigante global do setor de carnes, será MBRF, segundo a fonte, que falou na condição de anonimato.

A Marfrig, focada em carne bovina, com parte de suas operações nos Estados Unidos e no Brasil, e a BRF, com foco em carnes de aves e suína, estão vendo sinergias de mais de R$800 milhões com a fusão, de acordo com a fonte.

Procuradas, as empresas não quiseram comentar o assunto.

As ações da BRF e da Marfrig subiram no pregão de São Paulo nesta quinta-feira, superando concorrentes do setor, como Minerva e JBS.

O papel da BRF fechou em alta de 4,78%, a R$20,62, mas em determinado momento da sessão chegou a subir mais de 7%. A ação da Marfrig subiu 4,34%, a R$20,66.

No início da noite, a Bloomberg News noticiou, com base em fontes, que a Marfrig faria uma oferta por ações que ainda não possuía da BRF.

A Marfrig já possui 50,49% de participação na BRF. Sua primeira aquisição de uma fatia na BRF ocorreu em maio de 2021, quando a companhia declarou que seria um investidor passivo.