Lula e Janja se despedem de Mujica no Uruguai: 'Era um ser humano superior'

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva foram hoje ao velório do ex-presidente uruguaio José Mujica, em Montevidéu.

O que aconteceu

"O Mujica era um ser humano superior", disse Lula, em coletiva, após o velório. "Uma das pessoas que aprendi a respeitar como poucas vezes respeitei alguém na minha vida", completou. Ele e a primeira-dama ficaram por quase uma hora junto à viúva, Lucía Topolansky.

O presidente lembrou ainda o período que o ex-presidente ficou 12 anos preso, durante a ditadura uruguaia. "[Mujica governou] sem nenhum ódio das pessoas que o aprisionaram, isso é uma dádiva de Deus", disse Lula.

Lula e Janja chegaram ao país no início da tarde. Os dois praticamente emendaram a viagem da China à ida ao Uruguai: chegaram no início da madrugada em Brasília e já saíram pela manhã. Eles voltam no início desta noite para Brasília.

O ex-presidente uruguaio morreu na última terça, em decorrência de um câncer de esôfago. Em janeiro, ele revelou que o câncer havia se espalhado por todo o seu corpo e que ele não faria mais tratamento.

Lula recebeu a notícia na China. "Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego", disse.

Em nota oficial, o Itamaraty classificou Mujica como um "grande amigo do Brasil". Também destacou seu papel em defesa da integração da América Latina, com apoio a blocos como o Mercosul, Unasul e Celac.

Lula e Mujica uma relação próxima. Em 2022, o ex-presidente uruguaio veio ao Brasil para participar do último ato de campanha do então candidato petista à Presidência, em São Paulo. Lula, por sua vez, foi duas vezes até a casa do amigo, nos arredores da capital uruguaia.