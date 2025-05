Lula se despede de Mujica no Uruguai: "um ser humano superior"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma calorosa homenagem ao falecido ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, a quem classificou como um "ser humano superior", durante o velório realizado no Palácio Legislativo em Montevidéu, nesta quinta-feira (15).

"Pepe Mujica é um ser humano superior [...] Uma pessoa que poucas no mundo têm a similaridade, competência política, a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude", disse Lula minutos após abraçar Lucía Topolansky, esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, diante do caixão do ex-guerrilheiro.

Mujica morreu na terça-feira aos 89 anos em sua modesta chácara na periferia de Montevidéu, acompanhado por Topolansky. Ele havia sido diagnosticado com câncer de esôfago um ano antes.

Lula e o presidente chileno, Gabriel Boric, se juntaram ao velório público de Mujica, acompanhado por cerca de 100 mil pessoas ao longo de dois dias, segundo as primeiras estimativas oficiais.

Ambos os presidentes estavam em Pequim, participando do Fórum Ministerial China-Celac, quando receberam a notícia da morte de Mujica.

Aflito, Lula afirmou que viajou por mais de 25 horas para prestar tributo ao amigo.

Sem economizar elogios a Mujica, o presidente brasileiro reconheceu que sentia "muita tristeza" por sua morte e também pela do papa Francisco, falecido em abril aos 88 anos.

A chegada de Lula e Boric acrescentou um tom político a uma despedida serena, sem grandes discursos ou manifestações, além do impacto visual proporcionado por centenas de bandeiras da esquerda uruguaia que nestes dias tremularam nos arredores do Parlamento e em outros pontos de Montevidéu.

Lula e Boric foram recebidos pelo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, nas escadarias do Parlamento.

