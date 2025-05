Lucro da Votorantim é de R$ 569 mi no 1º trimestre; alta é de 265% ante 1º tri de 2024

A Votorantim encerrou o primeiro trimestre do 2025 com lucro líquido foi de R$ 569 milhões, alta de 265% em relação ao mesmo trimestre de 2024. O Ebitda ajustado totalizou R$ 1,8 bilhão, estável na mesma base de comparação. Já a receita líquida somou R$ 12 bilhões, com alta de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela recuperação dos preços dos metais - zinco, cobre e alumínio -, pela valorização do dólar médio frente ao real, e pela melhora no resultado financeiro.

"Mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, seguimos fortalecendo nossos negócios e expandindo nossas oportunidades de crescimento", diz o CEO da Votorantim, João Schmidt, .

No trimestre, houve aumento da participação na Hypera, de 7% para 11%. O período também foi marcado por captações no mercado de capitais.

No mercado internacional, o banco BV captou US$ 500 milhões em bonds com vencimento em 2028 e taxa de 5,95% ao ano (a.a.). A Nexa, por sua vez, também captou US$ 500 milhões em títulos de dívida com prazo de 12 anos e taxa de 6,60% a.a., estendendo o prazo médio de sua dívida.

Já no mercado local, a Votorantim Cimentos emitiu uma debênture de R$ 1 bilhão, com prazo de 7 anos e custo de CDI + 0,70% a.a., destinada ao refinanciamento de dívidas, enquanto a Auren emitiu uma debênture incentivada de R$ 2 bilhões com prazo de 10 anos e custo de CDI, sem spread, para liquidação antecipada, de parte do valor usado para a transação da AES Brasil.