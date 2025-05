Lucro da Cyrela sobe 23% no 1° tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido da Cyrela aumentou 23% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, para R$328 milhões, de acordo com o relatório de resultados da construtora divulgado nesta quinta-feira.

Analistas, em média, estimavam um lucro líquido de R$358 milhões para a companhia no período, conforme pesquisa da LSEG.

O desempenho foi apoiado por uma expansão de 24% ano a ano na receita líquida da Cyrela, para R$1,95 bilhão nos meses de janeiro a março, enquanto a expectativa média no mercado era de R$2 bilhões, segundo dados da LSEG. A margem bruta passou de 31,4% para 32,5% na mesma base.

A empresa já havia divulgado no mês passado seus resultados operacionais preliminares do período, que mostraram aumento de 34% nas vendas, excluindo permutas, em base anual, e crescimento de 183% no valor lançado na mesma comparação.

As vendas da Cyrela no primeiro trimestre somaram R$2,1 bilhões, enquanto os lançamentos totalizaram R$3,4 bilhões, com 18 empreendimentos lançados, versus 9 um ano antes.

O retorno sobre patrimônio (ROE) dos últimos 12 meses foi de 20,9%, um salto ante a taxa de 14,5% apurada no primeiro trimestre de 2024.

A companhia teve uma geração de caixa de R$71 milhões no trimestre, 45% inferior ao patamar de um ano antes, enquanto seu índice de endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido subiu 0,5 ponto percentual, para 9,3%.

Apesar do crescimento das operações, a Cyrela disse em mensagem que acompanha o balanço que segue monitorando a evolução do cenário macroeconômico, "conscientes de que um ambiente de maior complexidade exigirá decisões cada vez mais criteriosas".