Juiz dos EUA rejeita acusações contra migrantes presos em zona militar

Por Andrew Hay

(Reuters) - Um juiz do Novo México, nos Estados Unidos, rejeitou nesta quinta-feira as acusações de invasão de propriedade contra dezenas de migrantes presos em uma nova zona militar na fronteira EUA-México, marcando um retrocesso nos esforços do governo Trump para aumentar as penalidades para travessias ilegais.

O juiz magistrado chefe, Gregory Wormuth, começou a protocolar as decisões de arquivamento na noite de quarta-feira, determinando que os migrantes não sabiam que estavam entrando na zona militar do Novo México e, portanto, eles não poderiam ser acusados, de acordo com documentos judiciais.

A defensora pública federal adjunta, Amanda Skinner, disse que Wormuth rejeitou as acusações contra todos os migrantes que compareceram ao tribunal. Os migrantes ainda enfrentam acusações por cruzar a fronteira ilegalmente.

"O juiz Wormuth não encontrou nenhuma causa provável", disse Skinner em um e-mail.

O procurador-geral do Novo México, Ryan Ellison, que apresentou as primeiras acusações de invasão de propriedade em 28 de abril, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A chamada Área de Defesa Nacional do Novo México foi estabelecida em abril ao longo de 290 quilômetros da fronteira. Tropas do exército dos EUA patrulham a área e podem deter civis que entrarem na área.

Uma segunda zona de segurança foi criada no Texas este mês. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os militares continuariam a expandir as zonas para obter "100% de controle operacional" da fronteira. Migrantes presos nas áreas militares enfrentam penas combinadas de até dez anos de prisão, afirmou.

Mas Wormuth rebateu as acusações, ordenando que Ellison, em 1º de maio, mostrasse provas de que os migrantes presos na zona do Novo México sabiam que haviam entrado em uma área restrita.

Os advogados de defesa argumentaram que os sinais de alerta na área eram inadequados para informar os migrantes de que eles estavam cometendo um crime, uma posição com a qual Wormuth concordou.

"A queixa criminal não estabelece causa provável para acreditar que o réu sabia que estava entrando" na zona militar, escreveu Wormuth, um ex-procurador dos EUA nomeado para seu cargo atual em 2009.

Ele rejeitou as acusações em 98 casos registrados esta semana, disse Barbara Mandel, supervisora da filial do Gabinete do Defensor Público Federal em Las Cruces.

Alguns outros migrantes já entraram em acordos de confissão de culpa e buscarão a absolvição das acusações de invasão de propriedade no julgamento, disse ela.

Mandel esperava que o governo solicitasse suspensões das ordens de Wormuth e depois recorresse.

Até 9 de maio, o gabinete de Ellison relatou ter indiciado 339 migrantes por entrarem na área militar do Novo México.

