Josias: Policial trata plano de ‘matar meio mundo’ como algo trivial

A naturalidade com que o policial federal Wladimir Matos Soares fala em "matar meio mundo" para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder surpreende pela banalidade, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Soares está preso preventivamente desde novembro. O policial disse fazer parte de um grupo de operações especiais pronto para entrar em ação e defender Bolsonaro com o uso de armas. As mensagens constam em relatório da Polícia Federal e foram anexadas à investigação da trama golpista.

Tudo é muito grave. Isso mostra que Bolsonaro estava rodeado de pessoas que, de fato, estavam à disposição para qualquer missão, mesmo uma como essa.

Falamos de um policial federal que está tratando homicídio como se fosse uma coisa trivial, de um grupo que reunia pessoas para monitorar autoridades e de um general que elaborou um plano para eliminar três pessoas: o presidente [Lula] e o vice [Geraldo Alckmin] eleitos e o então presidente da Justiça Eleitoral [Alexandre de Moraes]. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que há elementos abundantes para comprovar a existência de uma trama golpista, que esteve muito perto do êxito.

O plano [golpista] estava no computador e Bolsonaro reconhece isso. O contexto é muito grave, mesmo essa revelação de detalhes das mensagens do Mauro Cid.

Todas essas mensagens compõem um quadro muito devastador e mostram a que ponto chegaram o golpismo e esses personagens que frequentaram esse ambiente deteriorado. Escapamos por um triz de uma autocracia. Josias de Souza, colunista do UOL

