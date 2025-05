J&F paga R$15 bi à Paper Excellence para ficar com todas as ações da Eldorado Brasil

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A J&F informou nesta quinta-feira que pagou R$15 bilhões à Paper Excellence para ficar com todas as ações que não possuía da Eldorado Brasil Celulose, tornando-se a única proprietária da companhia.

O pagamento encerra uma longa disputa judicial e arbitral entre as duas empresas que seguiu tanto em instâncias no Brasil quanto no exterior, disse o presidente-executivo da J&F, Aguinaldo Filho.

A disputa remonta a 2017, quando a Paper Excellence e a J&F assinaram, mas não concluíram, a venda de 100% da Eldorado, uma transação que avaliou a empresa em R$15 bilhões.

Na ocasião, a Paper Excellence adquiriu 49,41% das ações por R$3,8 bilhões - participação que agora está sendo recomprada pela J&F, holding da família Batista, que também é dona da processadora de carnes JBS.

A J&F havia sido anteriormente acusada pela Paper Excellence de impedir deliberadamente a conclusão da compra.

Em 2021, a Paper Excellence obteve uma vitória no tribunal arbitral ICC Brasil, que determinou que a J&F deveria vender 100% da Eldorado para o grupo. A J&F, no entanto, contestou a decisão, buscando anulá-la.

Segundo o presidente-executivo da J&F, o acordo e o pagamento realizado nesta quinta-feira colocam um fim "amigável" à disputa.