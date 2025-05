Japão busca 3ª rodada de negociações comerciais com os EUA na próxima semana, dizem fontes

Por Yoshifumi Takemoto e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, poderá viajar para Washington já na próxima semana para uma terceira rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento dos planos à Reuters nesta quinta-feira.

A data de sua visita é flexível e dependerá do progresso que os dois países conseguirem fazer na redução das diferenças nas negociações, disse uma das fontes sob condição de anonimato, pois não está autorizado a falar publicamente.

O ministro das Finanças, Katsunobu Kato, também planeja visitar o Canadá na próxima semana para uma reunião com seus pares do G7, onde ele poderá discutir a questão do câmbio com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

O Japão está considerando um pacote de propostas para obter concessões dos EUA que podem incluir o aumento das importações de milho e soja dos EUA, cooperação técnica em construção naval e revisão dos padrões de inspeção para automóveis importados, disse a fonte.

Há incertezas quanto à possibilidade de os dois lados resolverem as diferenças em relação à prioridade do Japão, que é obter isenções das tarifas norte-americanas sobre automóveis e autopeças - o principal pilar de sua economia.

"Buscaremos revisar a gama de medidas tarifárias dos EUA, como as que incidem sobre automóveis, autopeças, aço e alumínio, bem como as tarifas recíprocas, que são profundamente lamentáveis", disse Akazawa em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Em 2 de abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todos os países, exceto Canadá, México e China, junto de tarifas mais altas para muitos parceiros comerciais, incluindo o Japão, que enfrenta uma tarifa de 24% a partir de julho, a menos que possa negociar um acordo.

Autoridades japoneses e parlamentares do partido governista disseram que não veem mérito em fechar um acordo com os EUA, a menos que a tarifa de 25% sobre as importações de automóveis seja suspensa, dada a importância econômica do setor.

Durante sua segunda visita a Washington, em 1º de maio, Akazawa solicitou a Bessent que revisasse as tarifas de 25% sobre automóveis e autopeças, embora os dois lados não tenham chegado a um consenso.

A expectativa inicial de um acordo rápido, como um acordo programado para a cúpula do G7 em junho, está desaparecendo. A mídia japonesa informou que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba está agora buscando um acordo para o início de julho - antes da eleição para a câmara alta, prevista para o final do mês.

Embora o Japão tenha sido a primeira grande economia a iniciar negociações comerciais bilaterais com os EUA, o Reino Unido foi o primeiro a fechar um acordo. A China também concordou com uma trégua em uma diminuição das tensões comerciais que levou a uma forte recuperação das ações globais.