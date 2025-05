INSS de maio: calendário de pagamentos está disponível para consulta

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente o cronograma de pagamentos referente ao ano de 2025, incluindo as datas de repasse para o mês de maio.

O que aconteceu

As datas seguem o mesmo modelo dos anos anteriores, utilizando o penúltimo dígito do Número do Benefício (NB) como base para organizar os pagamentos de forma sistemática.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos terão início em 26 de maio e se estenderão até o dia 6 de junho. Já os beneficiários com valores superiores ao mínimo nacional receberão entre os dias 2 e 6 de junho. Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo aproximadamente 28,2 milhões para quem ganha o valor mínimo e 12,3 milhões para aqueles que recebem acima disso.

Para saber a data exata do crédito, é necessário conferir o penúltimo número do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço. Informações atualizadas também podem ser acessadas com antecedência de uma semana antes do início dos pagamentos, por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Para entrar no sistema, o segurado precisa utilizar seu CPF e a senha cadastrada no Gov.br.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pela Central 135. O atendimento automático está disponível 24h por dia, e o atendimento com atendente funciona durante o expediente comercial.

No Meu INSS, é possível verificar os lançamentos na opção "Extrato de Pagamento", além de consultar dados pessoais e cadastrais usando a barra de pesquisa da plataforma.

Pagamentos de até um salário mínimo - maio/2025

NB final 1: 26 de maio

NB final 2: 27 de maio

NB final 3: 28 de maio

NB final 4: 29 de maio

NB final 5: 30 de maio

NB final 6: 2 de junho

NB final 7: 3 de junho

NB final 8: 4 de junho

NB final 9: 5 de junho

NB final 0: 6 de junho

Pagamentos acima de um salário mínimo - maio/2025