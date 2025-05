Índice europeu STOXX 600 reverta perdas e fecha em alta

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - O mercado acionário europeu reverteu as quedas iniciais e fechou em alta nesta quinta-feira, com os balanços corporativos permanecendo no radar.

O índice continental STOXX 600 fechou com alta de 0,6%.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou se reunir pessoalmente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na Turquia, o que prejudicou as perspectivas de um acordo de paz.

A maioria das ações de defesa teve alta, com a Hensoldt subindo 8,8%, a Rheinmetall avançando 5,7% e a Leonardo ganhando 4%. O índice mais amplo do setor aeroespacial e de defesa na Europa subiu 2,3%.

"Parece que este é um mercado que quer subir, mas será um pouco mais difícil", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG.

Enquanto isso, dados dos EUA mostraram uma queda inesperada nos preços ao produtor e desaceleração no crescimento das vendas no varejo.

"Houve um grau compreensível de nervosismo para ver como as coisas estavam se saindo e se havia algum sinal de inflação", disse Beauchamp. "Os dados foram benignos... isso é o mais importante (nesse ambiente incerto)."

A francesa Engie, a britânica National Grid e a United Utilities saltaram após seus balanços trimestrais e elevaram o setor de serviços públicos em 1,9%.

As ações do setor de telecomunicações foram as que obtiveram os maiores ganhos, ajudadas por um aumento de 2,8% na Deutsche Telekom, depois que a empresa divulgou lucro no primeiro trimestre ligeiramente acima das expectativas.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,57%, a 8.633,75 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,72%, a 23.695,59 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.853,47 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,15%, a 40.418,82 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,65%, a 13.930,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,21%, a 7.191,82 pontos.