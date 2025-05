Índia e Paquistão se acusam mutuamente de falhas no controle de suas respectivas armas nucleares

A Índia e o Paquistão se acusaram mutuamente na quinta-feira (15) de não exercerem controle suficiente sobre seus arsenais nucleares, apenas alguns dias após o confronto militar mais sério em duas décadas. O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, abriu a polêmica dizendo que "o arsenal nuclear do Paquistão deveria ser colocado sob a supervisão da AIEA" (Agência Internacional de Energia Atômica).

"É seguro ter armas nucleares nas mãos de uma nação incontrolável e irresponsável?", perguntou Singh durante uma visita à Caxemira indiana.

Em resposta, o Paquistão disse: "Se eles precisam se preocupar, então a AIEA e a comunidade internacional deveriam se preocupar com os repetidos voos e incidentes de tráfego envolvendo material nuclear e radioativo na Índia".

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão se referiu a incidentes ocorridos em 2021 que, segundo ele, "sugerem a existência de um mercado negro de materiais sensíveis e de uso duplo na Índia" e solicitou uma "investigação completa".

Nova Delhi não reagiu imediatamente.

Na noite de 6 para 7 de maio, a Índia disparou mísseis contra territórios do Paquistão que, segundo informações, abrigavam membros do grupo jihadista suspeito de estar por trás do ataque que matou 26 pessoas em 22 de abril em Pahalgam, na Caxemira indiana. O Paquistão, que negou qualquer responsabilidade pelo ataque, retaliou.

Durante quatro dias, os dois exércitos trocaram tiros de artilharia, disparos de mísseis e ataques de drones, alimentando sérios temores de escalada em capitais estrangeiras.

Para a surpresa de todos, Donald Trump anunciou um cessar-fogo imediato no sábado, que foi imediatamente confirmado por ambos os lados. O presidente americano então se parabenizou por ter "evitado" uma "guerra nuclear" que poderia ter feito "milhões" de vítimas. O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou na quinta-feira que "existe a possibilidade de que o sistema de segurança internacional seja completamente destruído: se a Índia ou o Paquistão usarem armas nucleares".

Desde sua conclusão no sábado, a trégua entre os dois países tem sido respeitada e deve se estender até domingo, informou o chefe da diplomacia paquistanesa, Ishaq Dar, na quinta-feira. Mas a retórica entre as duas capitais rivais continua altamente agressiva.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishanka, garantiu que seu país não retomaria sua participação no Tratado das Águas do Indo até que o Paquistão cessasse seu apoio ao "terrorismo transfronteiriço".

"Chantagem nuclear"

Após o ataque a Pahalgam, a Índia anunciou a suspensão do Tratado das Águas do Indo assinado em 1960 com o Paquistão, e o primeiro-ministro Narendra Modi ameaçou "cortar o fornecimento de água" para seu vizinho. "A Índia não tolerará nenhuma chantagem nuclear do Paquistão", disse Modi na noite de segunda-feira.

Nos últimos dias, o país negou categoricamente os relatos de um ataque a uma instalação nuclear paquistanesa. "Não atingimos (a instalação nuclear paquistanesa em) Kirana Hills ou qualquer coisa nela", declarou o general da força aérea indiana, AK Bharti, na segunda-feira.

Esse local, que se acredita abrigar o arsenal nuclear do Paquistão, embora isso nunca tenha sido confirmado ou negado, está localizado a 200 km das cidades atingidas na semana passada por mísseis indianos. Durante toda a crise, o Paquistão repetiu que a opção nuclear não estava em discussão. A Índia possui armas atômicas desde a década de 1990, fornecidas por mísseis terra-terra de alcance intermediário.

O Paquistão, que realizou seus primeiros testes em 1998, tem mísseis nucleares terra-terra e ar-terra com alcance curto e intermediário. Em sua última avaliação, o Paquistão disse que os combates da semana passada mataram 40 de seus civis e 13 de seus soldados. A Índia informou que 16 civis e cinco soldados morreram em seu território. A Índia e o Paquistão disputam a soberania sobre toda a Caxemira desde sua sangrenta divisão na independência em 1947.

O destino desse território do Himalaia, povoado principalmente por muçulmanos, deu origem a várias guerras entre os dois países.

Desde 1989, o lado indiano tem sido palco de uma insurreição separatista que já custou dezenas de milhares de vidas.

Na quinta-feira, três supostos rebeldes foram mortos em um confronto com as forças de segurança indianas, disse um oficial da polícia à AFP sob condição de anonimato.

(Com AFP)