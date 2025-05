Ibovespa abre sem viés claro; Eletrobras cai após balanço

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem um viés claro nesta quinta-feira, com o alívio nas taxas dos DIs favorecendo ações de empresas como Localiza e Lojas Renner, enquanto Eletrobras pesava negativamente após balanço, assim como Petrobras, na esteira do declínio do preço do petróleo no exterior.

Às 10h13, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava acréscimo de 0,16%, a 138.649,38 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha variação positiva de 0,2%.

(Por Paula Arend Laier)