Haddad: Qualquer que seja o desenho do Vale Gás, tem que constar no Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o novo formato do programa que prevê desconto para a compra do gás de cozinha necessariamente constará no orçamento federal. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na semana passada que o governo federal estuda editar uma medida provisória (MP) com um novo desenho para o "Vale Gás" destinado às famílias de baixa renda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a falar previamente em "gás de graça" para 22 milhões de famílias. O governo está garantido que todo o custo estará em conformidade com as regras fiscais.

A expansão do auxílio, se ficar sem previsão orçamentária, é um problema que poderá ser avaliado diretamente pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em outra área, o ministro da Fazenda também mencionou nesta quinta que o governo está formulando a lei sobre o projeto "pé de meia", dentro do prazo determinado pelo TCU.

Além disso, o Broadcast mostrou que Executivo estuda novos programas para melhorar a popularidade do presidente Lula, de olho na eleição de 2026. Há uma linha de crédito para entregadores por aplicativo, por exemplo.

Haddad disse que não tem desenho fechado sobre esse programa.

Ele declarou ainda que não "há pacote" de propostas que eventualmente teriam impacto fiscal, mas sim medidas "corriqueiras da administração séria". "Não sei porque ficam querendo gerar ruído que só interessa à especulação", frisou.