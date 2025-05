Grupo de Ásia-Pacífico alerta para paralisação do comércio por tarifas

Por Jihoon Lee

SEOGWIPO, COREIA DO SUL (Reuters) - O grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) alertou nesta quinta-feira que as exportações da região que responde por cerca de metade do comércio mundial sofrerão uma forte desaceleração este ano, e quase não crescerão, na esteira dos anúncios de tarifas dos Estados Unidos.

O bloco de 21 membros convocou uma sessão anual de representantes comerciais antes de uma cúpula de líderes este ano, com os principais enviados comerciais dos EUA e da China se reunindo após negociações neste mês em Genebra que buscaram diminuir a escalada da guerra comercial.

A Apec projetou que as exportações da região aumentarão apenas 0,4% este ano, em comparação com o crescimento de 5,7% no ano passado, em um relatório de análise divulgado em sua reunião de 2025 dos ministros responsáveis pelo comércio na ilha turística de Jeju, na Coreia do Sul.

O bloco também reduziu sua previsão de crescimento econômico regional para este ano de 3,3% para 2,6%.

"O crescimento do comércio deve diminuir drasticamente em toda a Apec devido à demanda externa menor, particularmente em manufatura e bens de consumo, enquanto a crescente incerteza sobre medidas relacionadas a bens pesa sobre o comércio de serviços", disse a Apec em um comunicado.

As tarifas do governo Trump visaram mais da metade do grupo da Apec, onde as taxas tarifárias médias regionais caíram para 5,3% em 2021, de 17% em 1989, quando o fórum econômico foi estabelecido. Nesse período, o comércio de mercadorias aumentou mais de nove vezes.

