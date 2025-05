Governo aprova antecipação de contratos de termelétricas para reforçar suprimento de energia

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou uma recomendação para antecipar o início de contratos de usinas termelétricas para reforçar a segurança do atendimento eletroenergético nacional a partir de agosto, disse o Ministério de Minas e Energia em comunicado na noite de quarta-feira.

Poderão ser antecipados contratos conquistados por empreendedores termelétricos a gás natural, diesel e óleo combustível no leilão de reserva de capacidade realizado pelo governo brasileiro em 2021.

Uma das usinas contratados nesse certame, a Termopernambuco da Neoenergia, já teve início de contrato antecipado no ano passado, diante da seca severa que prejudicou o potencial de geração hidrelétrica.

A medida aprovada pelo governo vem para ampliar a segurança energética em meio ao período seco, durante o qual se consome mais água dos reservatórios das hidrelétricas, e à necessidade crescente de despacho de usinas nos horários de "ponta" de carga, como no fim da tarde, quando as usinas solares deixam de gerar.

“O Ministério de Minas e Energia tomou essa decisão com foco na segurança energética do país, sempre de forma técnica e preventiva”, afirmou o ministro Alexandre Silveira, em comunicado.

O governo havia planejado um novo leilão de reserva de capacidade para o ano passado, com negociação de contratos termelétricos e hidrelétricos previstos para iniciar suprimento já no curto prazo. O certame atrasou e chegou a ser marcado para meados deste ano, mas uma guerra judicial entre empresas interessadas levou ao seu cancelamento. Ainda não há clareza sobre quando a licitação será retomada.

Segundo comunicado do ministério na véspera, a reunião do CMSE também tratou da situação do Sul, com nível de armazenamento de reservatórios de hidrelétricas inferior aos demais subsistemas do país.

Para mitigar os riscos à região, recomendou-se ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a "intensificação de ações junto aos agentes para reduzir as defluências mínimas de usinas hidrelétricas nas bacias da região". Além disso, o ONS deverá maximizar a transferência, para o Sul, de energia gerada no restante do país.

(Por Letícia Fucuchima)