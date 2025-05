Força Aérea Brasileira está entre 25 mais poderosas do mundo; veja listas

O Brasil tem uma das 25 forças aéreas mais poderosas do mundo, segundo rankings do site World Directory of Modern Military Aircraft (Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas) e do levantamento do Global Fire Power, que mede as forças militares pelo mundo.

Quão poderosa é a FAB?

O WDMMA considera a FAB (Força Aérea Brasileira) a 16ª frota com maior força do globo, com 418 unidades ativas (aeronaves) com capacidade de luta moderna no ar este ano. No entanto, o diretório só leva em consideração determinadas aeronaves que cubram operações de ataque, logística, missões especiais e apoio geral. Veículos não pilotados como os drones, por exemplo, não entram para a avaliação do ranking.

No total, 103 países e 129 forças militares foram avaliados. Ocupam o top 5 do WDMMA, em ordem:

Força Aérea dos EUA: 5.004 unidades;

5.004 unidades; Marinha dos EUA: 2.504 unidades;

2.504 unidades; Força Aérea Russa: 3.677 unidades;

3.677 unidades; Exército dos EUA: 4.333 unidades;

4.333 unidades; Fuzileiros Navais dos EUA: 1.211 unidades.

Completam a lista à frente do Brasil, a partir do sexto lugar, as forças aéreas de Índia, China, Japão, Israel, França, Reino Unido, Coreia do Sul, Itália e Austrália. O 15º fica ainda com a aviação da Marinha chinesa.

Poder de fogo total no ar

Já para o site internacional Global Fire Power, a frota aérea do Brasil (FAB, Exército e Marinha combinados) é a 22ª mais poderosa do mundo em 2025, com 513 aeronaves —333 delas prontas para o combate. O ranking classifica, da maior para a menor, a força total da frota de aeronaves de 145 países. Entre as aeronaves consideradas na contagem estão caças e bombardeiros, além de aviões de treinamento e de carga.

O Brasil tem a mais poderosa frota aérea da América Latina nos dois rankings —de longe. No WDMMA, o país latino melhor colocado no ranking depois dos brasileiros é o Chile, em 37º lugar. Já no Global Fire Power, a Colômbia é o vizinho mais próximo, na 27ª posição. Entre as aeronaves brasileiras listadas neste último estão: 43 caças, 38 aviões de ataque e 191 helicópteros, entre outros. No entanto, a falta de aviões-tanque e helicópteros de ataque derruba o desempenho do país na avaliação do site.

Como anda a frota do Brasil?

Caças de alta performance da FAB, incluindo o AMX, o Gripen e o F-5 Imagem: Suboficial Johnson Barros/Força Aérea Brasileira

Força Aérea Brasileira: 364 aeronaves

Aeronaves de combate (incluindo caças): AMX-A/T-1 (8 unidades), A-29 Super Tucano (30 unidades), F-5EM (35 unidades) e Gripen E (8 unidades)

Missões especiais: C295 (5 unidades), EMB-110 Bandeirante (8 unidades), ERJ-145 (8 unidades) e P-3AM (4 unidades)

Transporte: A330 MRTT (duas unidades), KC-390 (7 unidades), C295 (9 unidades), Cessna 208 Caravan (30 unidades), EMB-110 Bandeirante (26 unidades), EMB-120 Brasília (17 unidades), ERJ-145 (6 unidades) e Phenom 100 (duas unidades)

Helicópteros de combate: H225M (13 unidades) e S-70/UH-60L/M (16 unidades)

Aeronaves de treinamento: AMX-T (duas unidades), EMB-312 Tucano (33 unidades), EMB-314 Super Tucano (62 unidades), F-5FM (4 unidades) e helicópteros H125M/AS350 (19 unidades)

Exército Brasileiro: 91 aeronaves

Helicóptero de combate: AS365/565 (32 unidades), H125M/AS550 (33 unidades), H215M/AS532 (8 unidades), H225M (14 unidades) e S-70 (4 unidades)

Marinha do Brasil: 58 aeronaves

Caças: A-4KU (3 unidades)

Helicópteros de combate: H125M/AS350 (16 unidades), H135 (duas unidades), H225M (13 unidades), Lynx 21 (5 unidades) e S-70 (6 unidades)

Aeronaves de treinamento: Bell 206 (10 unidades) e TA-4KU (3 unidades)

Como o Brasil se compara com o resto do mundo?

EUA aparecem no topo da lista do Global Fire Power, com um total de 13.043 aeronaves de quaisquer uma de suas forças armadas. Completam o top 5 a Rússia (4.292), a China (3.309), a Índia (2.229) e a Coreia do Sul (1.592). Expandiram a frota em relação aos números de 2024 apenas Rússia, China e Coreia do Sul.

Sete países da América Latina aparecem entre os donos das 50 maiores frotas aéreas do mundo no Global Fire Power. Depois do Brasil em 22º, Colômbia (27º, com 436 aeronaves), México (28º, com 462 aeronaves), Chile (35º, com 277), Peru (38º, com 256), Argentina (41º, com 239) e Venezuela (43º, com 229) são os melhores países latino-americanos na lista.

As 25 maiores forças aéreas, segundo o Global Fire Power

Estados Unidos - 13.043 aeronaves Rússia - 4.292 aeronaves China - 3.309 aeronaves Índia - 2.229 aeronaves Coreia do Sul - 1.592 aeronaves Japão - 1.443 aeronaves Paquistão - 1.399 aeronaves Egito - 1.093 aeronaves Turquia - 1.083 aeronaves França - 976 aeronaves Arábia Saudita - 917 aeronaves Coreia do Norte - 861 aeronaves Taiwan - 761 aeronaves Itália - 729 aeronaves Reino Unido - 631 aeronaves Israel - 611 aeronaves Argélia - 608 aeronaves Alemanha - 584 aeronaves Grécia - 558 aeronaves Irã - 551 aeronaves Emirados Árabes Unidos - 551 aeronaves Brasil - 513 aeronaves Tailândia - 493 aeronaves Polônia - 479 aeronaves Espanha - 461 aeronaves

*Com informações da coluna Todos a Bordo, de 04/05/2025.