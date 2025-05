Eztec aprova R$22 mi em dividendos após avanço de 66% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec informou que seu conselho de administração aprovou nesta quinta-feira o pagamento de R$22 milhões em dividendos, após reportar um crescimento de 65,9% no lucro do primeiro trimestre em base anual, para R$94,1 milhões.

Conforme aviso aos acionistas, a Eztec disse que os dividendos intercalares são referentes ao lucro apurado no trimestre encerrado no final de março, correspondendo a cerca de R$0,102 por ação ordinária, desconsiderando as ações em tesouraria.

O aumento no lucro do primeiro trimestre veio acompanhado de um crescimento de 30,1% na receita líquida da incorporadora no período, para R$311,2 milhões, segundo relatório de resultados.

No mês passado, a companhia divulgou seus dados operacionais preliminares do período, que mostraram um avanço de 31,8% nas vendas líquidas no comparativo anual, totalizando R$385 milhões.

A margem bruta expandiu 5,5 pontos percentuais, para 39,6%, enquanto a queima de caixa somou R$31,7 milhões, versus uma geração de caixa de R$1,76 milhão um ano antes.

Já o retorno sobre o patrimônio médio (ROAE) acumulado da Eztec dos últimos 12 meses atingiu 9,2% no final de março, contra 5,5% no mesmo período do ano anterior.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)