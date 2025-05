Estônia diz que Rússia enviou jato após tentativa de parar navio que violava sanções

Por Andrius Sytas e Sabine Siebold

TALIN/ANTÁLIA, Turquia (Reuters) - A Estônia afirmou nesta quinta-feira que Moscou enviou brevemente um jato de combate para o espaço aéreo da Otan sobre o Mar Báltico durante uma tentativa de deter um navio petroleiro com destino à Rússia que se acredita ser parte de uma "frota fantasma" que desafia as sanções ocidentais contra Moscou.

A Rússia, que considera as sanções como uma tentativa maligna de esmagar sua economia, diz que todos os seus navios têm passagem livre no Báltico e que qualquer tentativa de detê-los é perigosa.

A Marinha da Estônia declarou que o navio Jaguar sem bandeira, que entrou na lista de sanções do Reino Unido na semana passada, recusou-se a cooperar quando solicitado a parar e foi então escoltado para águas russas.

"A Federação Russa enviou um jato para verificar a situação, e esse jato violou o território da Otan por quase um minuto", disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, a repórteres na Turquia antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da aliança militar transatlântica.

"A Federação Russa está pronta para proteger a 'frota fantasma'... A situação é realmente séria", acrescentou Tsahkna.

As nações ocidentais afirmam que Moscou está usando uma "frota fantasma" de mais de 100 navios para se esquivar das sanções que o presidente Vladimir Putin considera como parte de uma campanha para anular sua influência global.

Moscou envia milhões de barris de petróleo e combustível todos os dias para compradores na China e na Índia e alertou contra qualquer tentativa de violar a liberdade de movimento de suas embarcações.

O navio-tanque navegava em águas internacionais, entre a Estônia e a Finlândia, e recusou os pedidos da Marinha estoniana para mudar de rumo, disse posteriormente à Reuters um porta-voz das forças de defesa do país báltico.

Um jato russo SU-35 se aproximou do navio-tanque e o circundou, voando no espaço aéreo internacional, exceto quando violou brevemente o espaço aéreo da Estônia ao se aproximar do local, acrescentou o porta-voz.

A Finlândia acusou os navios russos de se comportarem de forma imprudente na área, enquanto a Lituânia expressou temores de conflito.

"A probabilidade de uma escalada séria no Mar Báltico está crescendo", disse o primeiro-ministro da Lituânia, Gintautas Paluckas.

"A Rússia está demonstrando claramente que está pronta para proteger a rota do seu petróleo. Precisamos agir de forma cuidadosa e racional, para que a escalada não se transforme em um confronto militar."

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança e a Estônia estavam em "contato próximo" sobre o incidente.