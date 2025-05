Estátua de Melania Trump desaparece misteriosamente na Eslovênia

Uma estátua de bronze da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi roubada na Eslovênia, seu país natal.

De tamanho real e colocado sobre um troco de árvore no meio de um campo privado perto de Sevnica, cidade do leste onde Melania passou sua infância, esta estátua a mostrava saudando com a mão, gesto inspirado na pose do casal presidencial durante a posse de Trump em 2017.

Seu autor, o artista americana Brad Downey, quis que fosse uma "contrapropaganda, explicando que sua intenção era criticar a política de Trump em relação aos imigrantes, lembrando que sua própria esposa, nascida como Melania Knavs na Iugoslávia, é uma imigrante.

Downey se declarou "triste" pelo desaparecimento da obra, que estava solidamente fixada no ao tronco com cimento e barras de ferro, o que obrigou os ladrões a cortá-la acima dos tornozelos.