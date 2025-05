Estado de SP terá veranico nos próximos dias, aponta previsão

As temperaturas vão aumentar nos próximos dias no Estado de São Paulo, que enfrentará, como toda a região Sudeste do Brasil, um veranico, como são chamados os períodos mais quentes do que a média durante os meses de outono e inverno.

Segundo o portal Climatempo, esse calor acima da média de maio vai se estender até a terça-feira da próxima semana, dia 20. Até lá, a previsão é de temperaturas máximas de 3°C a 5°C mais altas que o normal. Esse calor será registrado à tarde, enquanto as madrugadas seguirão frias, tornando bem ampla a variação de temperatura num mesmo dia.

Na capital paulista, a máxima prevista pela MetSul Meteorologia é de:

- 25°C na sexta-feira (16);

- 27°C no sábado (17);

- 26°C no domingo (18);

- 27°C novamente na segunda-feira (19);

- 28°C na terça-feira (20).

A partir daí as temperaturas devem cair, chegando à máxima de 18°C na sexta-feira, 23.

O interior paulista vai vivenciar a mesma variação de temperatura, com calor mais intenso na região oeste do estado. Na sexta-feira, 16, o Climatempo prevê máximas de 30°C em Ibirá, Terra Roxa e Pitangueiras e de 29°C em Votuporanga e Sertãozinho. No sábado, 17, Araçatuba, Pitangueiras e Ibirá devem registrar 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor acima dos 30°C nos próximos dias também em outras regiões do País, como no norte da Região Nordeste, em trechos da Região Norte, na Região Centro-Oeste e no norte do Paraná.