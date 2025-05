Está difícil dormir? 6 chás calmantes para pegar no sono mais rápido

Dormir mal afeta diretamente o nosso humor, energia e saúde. Para tratar a insônia, é importante cuidar da higiene do sono, usar técnicas de relaxamento, fazer terapia e tratar possíveis doenças que estejam causando o problema, como pressão alta, depressão e obesidade.

Algumas ervas em forma de chá podem ajudar a dormir mais rápido e melhorar a qualidade do descanso. Por outro lado, é bom evitar o consumo de chocolate e bebidas com cafeína — como café e certos chás (preto, verde e branco) — depois das 14h, pois elas podem atrapalhar o sono.

6 chás para pegar no sono mais rápido

1. Chá de camomila

Imagem: Getty Images/iStockphoto

É uma erva suave, rica em apigenina, flavona com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e antivirais. Ela possui nutrientes que proporcionam efeito tranquilizante e que desaceleram o pique do dia a dia.

Como fazer: basta despejar água fervente na erva, abafar e deixar em infusão, por sete ou oito minutos. Depois coar e beber em seguida. Além das flores da camomila secas, também é possível encontrar os saquinhos de chá prontos e até óleos essenciais.

2. Chá de erva-cidreira

Imagem: Istock

É conhecida também como Melissa officinalis, além de ser membro da família da hortelã e ter um cheiro ligeiramente adocicado e cítrico. Normalmente, é usada como medicamento antiviral, antibacteriano e para alívio dos sintomas de ansiedade, insônia e melhora do humor. Contém propriedades analgésicas.

Como fazer: também é feito a partir da infusão, colocando água quente em uma xícara e deixando descansar por, aproximadamente, 10 minutos. Pode ser usada uma colher de sopa da erva (em média 5 g) ou o saquinho pronto.

3. Chá de passiflora

Imagem: Getty Images

Estudos sugerem que o chá atua aumentando o GABA, um aminoácido que reduz a atividade no sistema nervoso central. Isso resulta em relaxamento, melhora do humor e do sono, diminui sintomas de ansiedade e estresse.

Como fazer: o chá deve ser preparado com 3 g a 5 g de folhas secas em 250 ml de água. Uma xícara da bebida pode ser ingerida antes de dormir.

4. Chá de valeriana

Imagem: Divulgação

A raiz de valeriana contém compostos que incluem ácido valerênico, isovalérico e os antioxidantes hesperidina e linarina, que têm propriedades sedativas e estimulantes do sono. Por influenciar no funcionamento das células nervosas, ajuda em crises de insônia, agitação, esforço mental, cansaço. Ela ameniza dores e estresse rotineiro, assim como cólicas menstruais, efeitos de menopausa e TPM.

Como fazer: semelhante aos outros chás, devemos ferver a água, adicionar uma colher da raiz de valeriana e deixar repousar por alguns minutos. Beba em seguida.

5. Chá de lavanda

Imagem: Reprodução/Pixabay

A lavanda serve como um chá calmante muito eficiente, não apenas como matéria-prima de óleos essenciais, desinfetantes e sprays para ambientes. Se não for utilizar a lavanda para fazer chás, a sugestão é massagear a testa, ao redor do nariz e as mãos com óleo essencial da planta ou aplicar gotas no travesseiro.

Como fazer: basta recorrer à infusão, com uma colher da erva, em uma xícara de 250 ml de água.

6. Chá verde descafeinado

Imagem: Getty Images

É muito importante que a versão do chá verde utilizada seja essa. A bebida feita da planta Camellia sinensis dá energia, como o café. No entanto, quando descafeinada favorece o relaxamento e o sono.

Dessa forma, o chá possui uma substância chamada L-teaina, que muda os benefícios da erva. A L-teaina, longe da cafeína, proporciona mais qualidade do sono e reduz o estresse.

Como fazer: coloque um sachê em uma xícara e adicione 250 ml de água quente. Aguarde de dois a três minutos para a infusão e beba em seguida.

Fontes: Adriana Stavro, nutricionista e especialista em doenças crônicas não transmissíveis pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e Ivan Lima, nutricionista clínico e esportivo, pós-graduando na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

*Com informações de reportagem publicada em 02/03/2024