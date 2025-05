Eletrobras espera menor descolamento de preços de energia entre regiões no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras prevê menor descolamento dos preços de energia de curto prazo entre as diferentes regiões do país a partir do segundo semestre, o que ajudará a reduzir o chamado "risco de submercado", que afeta as empresas que geram e comercializam energia em regiões diferentes.

Em teleconferência para comentar os resultados financeiros nesta quinta-feira, o vice-presidente financeiro da Eletrobras, Eduardo Haiama, explicou que a companhia adotou uma estratégia de "hedge" na venda de energia no primeiro trimestre, diante do potencial cenário baixista para os preços na época, com chuvas abundantes até fevereiro.

Em março, porém, os preços spot de energia dispararam no submercado Sudeste/Centro-Oeste -- maior região consumidora de energia do país, e onde as vendas das geradoras estão concentradas --, e permaneceram no piso no Norte e Nordeste, importantes centros produtores de energia. Isso levou a uma exposição relevante para várias geradoras, como a Eletrobras.

Segundo Haiama, a companhia mudou sua estratégia para a frente, tendo agora um "volume relevante" descontratado para o segundo semestre.

(Por Letícia Fucuchima)