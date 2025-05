Economia do Reino Unido cresce no 1º tri antes dos desafios fiscais e tarifários

Por William Schomberg e Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A economia da Reino Unido cresceu mais do que o esperado no início de 2025, dando um impulso ao governo e à ministra das Finanças, Rachel Reeves, que enfrenta um teste mais duro pela frente devido ao seu aumento de impostos sobre as empresas e às guerras comerciais de Donald Trump.

Entre janeiro e março, a economia cresceu 0,7%, avanço acentuado em relação à expansão de 0,1% nos últimos três meses de 2024, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira.

O resultado ficou acima do crescimento de 0,6% previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas e que também era esperado pelo Banco da Inglaterra.

Somente em março, a economia cresceu de forma inesperada, expandindo 0,2% em relação a fevereiro, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais. A pesquisa da Reuters havia apontado para estabilidade.

Reeves, que tem sido criticada por líderes empresariais e partidos de oposição por sua decisão de aumentar as contribuições para a seguridade social a partir de abril, disse que os dados são uma demonstração de força da economia e de seu potencial.

"Nos primeiros três meses do ano, a economia do Reino Unido cresceu mais rapidamente do que a dos EUA, Canadá, França, Itália e Alemanha", disse ela em um comunicado.

Reeves e o primeiro-ministro Keir Starmer estão tentando acelerar a economia por meio do aumento dos gastos com infraestrutura e outras reformas que, segundo eles, estimularão o investimento.

No entanto, o Banco da Inglaterra disse na semana passada que espera que o forte crescimento no período de janeiro a março seja temporário, com a produção provavelmente expandindo em 1% este ano.

As tarifas comerciais de Trump devem desacelerar a economia global, enquanto as empresas britânicas afirmam que serão afetadas por grandes aumentos nos impostos sobre o emprego ordenados por Reeves e no salário mínimo, que entraram em vigor em abril.