E lá se vai Ednaldo (de novo)

Do UOL

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF pela segunda vez desde que chegou ao cargo. A decisão da Justiça do Rio se baseou em uma assinatura supostamente forjada em um acordo que dava poder ao baiano.

Neste Flash, vários colunistas do UOL opinam sobre a queda do dirigente (colunas completas seguem nos destaques abaixo). Gostaria de chamar a atenção também para ótima reportagem de Allan de Abreu, na Piauí, sobre os bastidores do processo. Adianto: para o repórter, o cartola só caiu porque perdeu o apoio de Gilmar Mendes.

Outros olhares

Andreza Matais

'Crise da Janja' foi melhor notícia que ocorreu para governo até agora Leia mais

Leonardo Sakamoto

Bombas mostram força da especulação imobiliária no Moinho e 'cracolândia' Leia mais

Josias de Souza

Policial golpista trata plano de 'matar meio mundo' como algo trivial Leia mais

Reinaldo Azevedo

Bolsonaro sequestrou e matou a direita democrática Leia mais

Deu Tilt

WhatsApp vai ler conversas para IA agir: é o fim da sua privacidade? Leia mais

Roberto Sadovski

Alguém precisa impedir urgentemente que The Weeknd faça mais filmes Leia mais