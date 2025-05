Dólar cai em linha com exterior e alta no varejo abaixo das medianas

O real opera em alta moderada em meio à queda externa do dólar e após os dados do varejo brasileiro em março abaixo das projeções medianas do mercado financeiro. No foco do investidor estão possíveis novidades sobre negociações comerciais dos EUA, discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, (9h40) e uma série de indicadores norte-americanos ao longo da manhã.

As vendas do varejo brasileiro subiram 0,8% em março ante fevereiro, abaixo da expectativa mediana do mercado de 1,0%. Na comparação anual, sem ajuste, houve queda de 1%, maior que a mediana, que era negativa de 0,6%. No ano, o setor acumula alta de 1,2% e, em 12 meses, avanço de 3,1%.

A 8ª previsão da Safra 2024/25 indica produção de 332,92 milhões/t, alta de 11,9% ante 2023/24.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que os EUA estão próximos de fechar um acordo em que o Irã concorda em evitar armas nucleares, deflagrando liquidação nos preços de petróleo.

A União Europeia quer um acordo comercial com os EUA que inclua uma redução de tarifas maior do que as obtidas por Reino Unido e China, segundo autoridades do bloco.

No setor corporativo, o Walmart reportou um lucro líquido de US$ 4,49 bilhões no 1º trimestre fiscal, queda de 12,1% ante o ano anterior. O lucro por ação caiu de US$ 0,63 para US$ 0,56, mas, ajustado, foi de US$ 0,61, acima da expectativa de US$ 0,57.

O Banco Daycoval registrou alta de 32,8% em seu lucro líquido recorrente no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 473,1 milhões, enquanto o retorno sobre o patrimônio recorrente chegou a 26%.

O Banrisul encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 241,5 milhões, crescimento de 28,8% frente ao mesmo período de 2024. Em relação ao quarto trimestre, houve queda de 15%.

E a Gol teve lucro líquido de R$ 1,376 bilhão no 1º trimestre de 2025, queda de 63,7% ante o mesmo período de 2024. No dado ajustado, o lucro foi de R$ 1,653 bilhão, alta anual de 43,6%.

Às 9h26, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,6196, com queda de 0,23%.