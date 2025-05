Deco, da Bolovo: 'Pensar em para quem estou criando tira a espontaneidade'

Prestes a completar 20 anos em 2026, a marca de roupas Bolovo se divide entre o instinto adolescente que deu vida à marca e a profissionalização que um negócio com 45 funcionários exige, diz Deco Neves, diretor-criativo e sócio-fundador da Bolovo Productions, no "Divã de CNPJ" desta semana no Canal UOL.

Segundo ele, a empresa conhece o perfil de consumidores da marca, mas prefere evitar que as características do público guiem as escolhas para as peças da Bolovo.

Meu time olha isso com muito mais afinco do que eu. A partir do momento que eu pensar em para quem eu estou criando, eu tiro a espontaneidade. Deco Neves

Antes de virar uma marca de roupas, a Bolovo surgiu como produtora audiovisual. Os fundadores Deco e Lucas Stegmann começaram a produzir vídeos de viagens ainda na adolescência sobre o que mais gostavam de fazer: skate, esportes e aventura.

Empolgados com a linguagem audiovisual dos filmes, os amigos da dupla se interessaram por produtos relacionados à Bolovo Productions. A primeira camiseta veio em 2006. À frente das criações de moda da Bolovo, o imaginário que Deco divide com a equipe vem de uma memória afetiva com referências vintage. "Eu gosto muito de ressignificar histórias que já tem afeto".

Eu bebo muito desse lugar, das roupas que meus pais usaram, que meus amigos usavam. Cheguei à conclusão que eu tenho uma memória de praticamente todas as roupas que meus amigos usavam na escola. Deco Neves

Ter uma empresa é como qualquer relação: 'Tem crise'

Empreender cansa e faz quem está à frente de um negócio repensar suas escolhas. Um dos fundadores da Bolovo Productions, Deco Neves compartilha o aprendizado de liderar com outros três sócios da marca de roupas com estética urbana por quase 20 anos.

Ele, que atua como diretor criativo da marca, contou ao "Divã de CNPJ" que, apesar de ser uma marca divertida e com uma narrativa de descontração, administrar um negócio como este tem os dilemas de qualquer empresa. "A Bolovo me proporciona muitas coisas, e todo relacionamento tem crise. Não existe o 'é legal o tempo todo'".

Antes de ter qualquer emprego, a Bolovo como ideia e empresa já existia na vida de Deco e Lucas, sócio-fundadores da empresa.

Com o conceito da Bolovo, eu sou abençoado até o dia da minha morte. "Go Out Make Some Memories" eu vou morrer acreditando e fazendo isso. Deco Neves

A estratégia para lidar com a sensação de que às vezes aquele negócio não é para você, na visão de Deco, é entender que a empresa passa por fases e tem necessidades diferentes em cada uma delas. O papel do gestor, nesse caso, é aprender a lidar com esses momentos.

Aí vêm vários aprendizados da vida. Aprender que eu preciso mudar junto com a Bolovo e fazer essas alterações na minha existência como empresário dentro da empresa sem mexer no que é inegociável. Deco Neves

Deixar a perfeição de lado é um dos elementos que Deco trouxe no pacote de mudanças ao longo dos anos. Mesmo com a vontade de fazer o melhor em conteúdo, design e narrativa, a exigência impedia que ele saboreasse pequenas vitórias ao longo do processo que é criar jaquetas, camisetas, shorts e bonés. "Esse lugar de aprender a saborear as minhas vitórias mudou a percepção de como eu vejo a Bolovo, de lidar melhor com fases difíceis".

