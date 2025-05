Cyrela tem lucro líquido de R$ 328 milhões no 1º trimestre

A Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 328 milhões no primeiro trimestre de 2025, aumento de 23% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com balanço publicado nesta quinta, 15.

A receita líquida totalizou R$ 1,953 bilhão, crescimento de 24% na mesma base de comparação anual.

O crescimento nos resultados está relacionado à expansão dos lançamentos e das vendas de imóveis da Cyrela nos últimos trimestres, contando com empreendimentos mais rentáveis.

Além disso, houve aumento na receita com juros, especialmente vinda de financiamentos concedidos pela subsidiária CashMe. Outro fator que contribuiu foi o aumento dos ganhos oriundos das incorporadoras investidas Cury, Lavvi e Plano & Plano.

A margem bruta subiu 1,1 ponto porcentual, para 32,5%. A margem bruta ajustada (excluindo juros apropriados no custo) teve alta de 1,3 p.p, indo a 34,4%%. Já a margem líquida teve leve contração de 0,2 p.p., para 16,8%.

As despesas comerciais atingiram R$ 201 milhões, expansão de 31%, acompanhando o aumento na quantidade de projetos. Da mesma forma, as despesas gerais e administrativas foram de R$ 127 milhões, alta de 19%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 59 milhões, montante 4,5 vezes maior na comparação anual, puxada pelas receitas de financiamentos concedidos pela Cashme.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade e empresa investidas) gerou ganhos de R$ 113 milhões, aumento de 12%.

A Cyrela reportou geração de caixa de R$ 71 milhões. A incorporadora tem R$ 3,012 bilhões em caixa e outras disponibilidades.

A dívida líquida ajustada no fim do trimestre era de R$ 917 milhões, um aumento de 24% em um ano. Por sua vez, a alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) caiu 1,1 pp, para 9,3%.

Operacional

Em sua apresentação de resultados, a Cyrela observou que 2025 começou com um ambiente global de incertezas, com volatilidade, gerando impactos nos mercados financeiros e nas expectativas de crescimento.

No Brasil, a empresa de Elie Horn apontou que o ambiente permanece desafiador, com taxas de juros em patamar elevado e restritivo, exigindo maior prudência e seletividade por parte dos agentes econômicos. "O ambiente de maior complexidade exigirá decisões cada vez mais criteriosas", afirmou a direção.

Apesar disso, a Cyrela avaliou que teve um desempenho positivo no primeiro

trimestre do ano, com evolução nas principais métricas operacionais em relação ao mesmo período.

Conforme já divulgado, a incorporadora lançou 18 empreendimentos no primeiro trimestre de 2025, o equivalente a um valor geral de vendas (VGV) próprio de R$ 3,383 bilhões, montante 183% maior do que no mesmo período de 2024. As vendas líquidas foram de R$ 2,112 bilhões, aumento de 34% na mesma base de comparação anual.