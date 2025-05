Cuidado com os pneus: manutenção simples evita que você gaste mais no posto

A importância do alinhamento e do balanceamento dos pneus, seguindo as especificações do manual do proprietário, é o tema do quadro Autosserviço, no programa Carona desta semana.

O procedimento não apenas proporciona mais conforto e estabilidade ao rodar, mas também ajuda a elevar a vida útil dos pneus e ainda por cima contribui para a economia de combustível.

Outro destaque são os modelos da Leapmotor, marca do país asiático controlada pela Stellantis que chega ainda em 2025 ao Brasil. O apresentador Jorge Moraes exibe detalhes dos dois primeiros modelos confirmados para o nosso mercado: os SUVs eletrificados e tecnológicos C10 e B10.

O C10 tem porte semelhante ao do Jeep Commander e de BYD Song Plus e Haval H6. É vendido na China em versões 100% elétrica e híbrida e se destaca pelo acabamento interno caprichado e pelo elevado nível de tecnologia a bordo.

Um pouco menor, com dimensões que remetem ao Jeep Compass, o B10 traz a mesma fórmula, design semelhante ao do "irmão maior" e propulsão totalmente elétrica. Assim como o C10, traz muita tecnologia a bordo, que inclui avançada condução semiautônoma e bastante conforto.

O Carona ainda apresenta o lançamento global do Omoda 3, SUV compacto da marca do grupo Chery que será lançada no Brasil, provavelmente em 2026.

Com visual inspirado na Lamborghini, o SUV conta com motor 1.0 turbo híbrido e outros atributos para concorrer diretamente com Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e os futuros Honda W-RV e Toyota Yaris Cross.

Por fim, o programa avalia o novíssimo Nivus GTS, o primeiro SUV esportivo nacional da Volkswagen que acaba de estrear no mercado brasileiro.

A novidade chega com a mesma reestilização introduzida no ano passo no Nivus, mais motor 1.4 turbo flex de 150 cv, câmbio automático de seis marchas e calibragem esportiva das suspensões.

Com preço sugerido na faixa dos R$ 175 mil, surge como rival direto do Fiat Fastback Abarth e também do Fiat Pulse Abarth, trazendo detalhes visuais exclusivos como costuras vermelhas nos revestimentos internos.