Crescimento da zona do euro no 1º trimestre revisado para 0,3%

O crescimento do PIB da zona do euro no primeiro trimestre do ano foi revisado e ficou levemente abaixo da estimativa inicial, a 0,3%, anunciou nesta quinta-feira (15) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Na primeira estimativa, divulgada em 30 de abril, a Eurostat havia calculado um resultado de 0,4% para o crescimento do bloco de 20 países que usam a moeda comum.

Para o conjunto da União Europeia (UE), o resultado permanece inalterado, com crescimento de 0,3% no primeiro trimestre.

O resultado de 0,3% para a zona do euro ficou acima da média estabelecida pelos analistas entrevistados pela consultoria Bloomberg, que projetavam um crescimento do PIB de 0,2%.

No último trimestre de 2024, a Eurostat calculou um avanço de 0,1%.

A Alemanha, motor econômico da UE, registrou no primeiro trimestre do ano um crescimento de 0,2%, enquanto a França cresceu 0,1% e a Itália anunciou uma progressão em 0,3%.

Entre as principais economias do bloco, a Espanha teve o melhor desempenho, com crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior.

