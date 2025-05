'Esse povo é bom de marketing', diz Tabata sobre ação na 'cracolândia'

Do UOL, em São Paulo

A deputada federal Tabata Federal (PSB-SP) criticou a ação do governo e da prefeitura de São Paulo que teria esvaziado a região da "cracolândia", no centro da capital paulista, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A ação não é positiva [como está sendo vendida por autoridades]. Esse povo é bom de marketing. Eu gostaria de perguntar para quem nos acompanhas: vocês estão sentindo mais seguros nas ruas? Tabata Amaral, deputada e ex-candidata à prefeitura de São Paulo

Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comemorou a diminuição no número de pessoas no chamado "fluxo" da região e associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e a ações na favela do Moinho. Ele também negou que usuários da "cracolândia" tenham se espalhado por outros bairros de São Paulo.

Já o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), negou o suposto "espalhamento" dos usuários e garantiu que a maioria dessas pessoas está sendo "cuidada". A "cracolândia" é tida como principal ponto de venda e consumo de drogas a céu aberto na capital paulista.

O que vale para mim é o que realmente as pessoas vivem, e a não a propaganda oficial do governo ou da prefeitura. São Paulo já está com mais de 100 mil pessoas em situação de rua. É o recorde de toda a nossa história. A sensação de insegurança só faz aumentar.

Então, podem falar a fantasia que for, mas comigo não cola. Não cola porque eu moro aqui e vou para as ruas todos os dias.

Já é uma coisa que a gente já viu no passado e não deu certo, que é limpa o centro e joga para a periferia. Essa coisa de 'limpa o centro' não é o enfrentamento real do crime organizado, da questão de saúde. Então, fica para mim uma grande maquiagem. O que eu vejo é um prefeito fazendo marketing...Então, podem fazer a maquiagem e perfumaria que for, mas o problema só vai crescer. Tabata Amaral, deputada e ex-candidata à prefeitura de São Paulo

Raio-x da "cracolândia"

A "cracolândia" passou por inúmeras transformações nos últimos anos. Até algumas semanas atrás, o "fluxo" se concentrava na rua dos Protestantes, no centro da cidade, mas, antes disso, havia percorrido ao menos 18 vias nos últimos 17 anos, concentradas em cinco pontos, conforme levantamento feito pelo UOL.

As ruas por onde a cracolândia passou ficam em uma área de 1 km quadrado.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) identificou 72 concentrações de dependentes químicos espalhados por 47 bairros no primeiro semestre de 2023, segundo dados aos quais o jornal Folha de S.Paulo teve acesso. São 160 cracolândias em 45 cidades do estado.

