'Não acabou a cracolândia', diz vice-governador de São Paulo

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), foi cauteloso ao dizer, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL, se a "cracolândia" acabou definitivamente com o esvaziamento e a migração de usuários de drogas para outras regiões.

Vou apelar para um ditado popular: 'cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça'. A gente já viu outros gestores públicos levantando placa dizendo que a 'cracolândia' teria chegado ao fim. Felicio Ramuth, governador de São Paulo em exercício

Nesta semana, moradores da região localizada no centro da capital foram surpreendidos quando, da noite para o dia, a rua onde se concentrava o comércio de venda de drogas ficou vazia. Autoridades deram versões diferentes para o esvaziamento: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), por exemplo, associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e a ações na favela do Moinho.

Já o promotor Lincoln Gakiya afirmou que a ação promovida pelo Ministério Público, que levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais em 2024, desidratou o ecossistema criminoso e provocou o esvaziamento da região da "cracolândia". Ele também fez críticas quanto à exploração política do caso.

Ao Canal UOL, Ramuth explicou os motivos que levam o governo a ser cauteloso para decretar o fim da "cracolândia".

Então, a gente toma muito cuidado ao afirmar isso. Continuamos monitorando os espaços, oferecendo serviços. Estamos cuidadosos para não repetir erros anteriores.

Eu falei que temos 1.200 usuários em tratamento. Parte deles também podem abandonar o tratamento —todos participam de tratamento voluntariamente. Isso pode acontecer e, de repente, voltar a ter aglomeração e a venda de drogas. Mas é claro que estamos monitorando para que isso não aconteça. Felicio Ramuth, governador de São Paulo em exercício

O vice-governador disse ainda que o estado reforçou a presença policial no centro.

Nós temos 400 policiais a mais na região central. As pessoas que estavam lá estavam em vulnerabilidade, precisavam do apoio do estado, de um estado presente. A segurança pública ali, não só com mais policiais, mas também com a instalação de câmeras conectadas. Nosso sistema de inteligência de detecção daqueles usuários. Felicio Ramuth, governador de São Paulo em exercício

Ramuth: 'Parece que pegamos ônibus e levamos para Guarulhos'

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana, está investigando se dependentes químicos da "cracolândia" foram transportados para a cidade. À gestão de Lucas Sanches (PL), moradores relataram um aumento no número de dependentes, principalmente no Parque Santos Dumont, zona norte da cidade.

Ao Canal UOL, o governo paulista rebateu o gestor do município.

Comentários, ilações, não são produtivos. Eu lamento que o prefeito torne público algo que ele sequer apurou de verdade. Fica parecendo que nós pegamos um ônibus e levamos lá para Guarulhos. Isso desprestigia um trabalho de mais de dois anos de equipes da prefeitura e do estado. Felicio Ramuth, governador de São Paulo em exercício

Raio-X da 'cracolândia'

A 'cracolândia' passou por inúmeras transformações nos últimos anos. Até algumas semanas atrás, o "fluxo" se concentrava na rua dos Protestantes, no centro da cidade, mas, antes disso, havia percorrido ao menos 18 vias nos últimos 17 anos, concentradas em cinco pontos, conforme levantamento feito pelo UOL.

As ruas por onde a cracolândia passou ficam em uma área de 1 km quadrado.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) identificou 72 concentrações de dependentes químicos espalhados por 47 bairros no primeiro semestre de 2023, segundo dados aos quais o jornal Folha de S.Paulo teve acesso. São 160 cracolândias em 45 cidades do estado.

