CPFL: lucro líquido soma R$ 1,615 bilhão no 1º trimestre, queda de 8,0%

A CPFL Energia registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,615 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 8,0% em comparação com igual período do ano passado. O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) consolidado foi de R$ 3,852 bilhões, diminuição de 0,4%, em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

De janeiro a março, a receita líquida da companhia totalizou R$ 10,655 bilhões, aumento de 4,8% na mesma base de comparação.

Ao final de março, a dívida líquida da CPFL era de R$ 26,530 bilhões, aumento de 3,8% em relação ao mesmo intervalo de 2024. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 2,04 vezes, aumento de 0,11 vez.

Os investimentos totalizaram R$ 1,238 bilhão, aumento de 13,2% em relação ao realizado um ano antes.