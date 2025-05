Com diagnóstico de câncer terminal, autora escreve ficção sobre sua vida

A autora britânica Sophie Kinsella, famosa pela série "Os Delírios de Consumo de Becky Bloom" (2009), revelou, em 2022, que foi diagnosticada com um câncer no cérebro já em estágio terminal.

"No final de 2022, fui diagnosticada com glioblastoma, uma forma agressiva de câncer cerebral. Não compartilhei isso antes porque queria ter certeza de que meus filhos pudessem receber e processar a notícia com privacidade e se adaptar ao nosso 'novo normal'", escreveu ela em seu Instagram.

Após a fase mais difícil do tratamento, Sophie decidiu fazer aquilo que sabe de melhor: escrever. Ela criou um livro que mistura ficção e realidade, narrando como foi sua vida antes e depois da descoberta do câncer. Confira o que achamos sobre a obra, chamada de "Como é Para Você".

Sobre a história

Eve está enfrentando um bloqueio criativo. Seus leitores aguardam ansiosamente o fim de uma série de romances históricos, mas ela não consegue avançar no enredo. Para espairecer, decide sair para caminhar.

Durante o passeio, encontra um vestido lindíssimo. Tinha motivo para comprá-lo? Não. Mas mesmo assim, leva-o para casa. E é justamente esse vestido que inspira sua nova história —um sucesso tão grande que chega a ser adaptado para o cinema.

A vida parece estar indo muito bem, exceto por sua memória. Após esquecer coisas simples com frequência, seu marido insiste para que ela procure um médico. Não era falta de vitamina. Era câncer no cérebro.

O tratamento começa imediatamente e, à medida que as páginas avançam, o leitor acompanha a dor, o medo e a luta de Eve e de sua família diante dessa nova realidade.

Por que eu gostei

Apesar de ter receado que o livro tivesse um tom trágico, Sophie Kinsella consegue abordar um tema tão delicado —o medo da morte— com leveza. O livro não entristece nem causa sofrimento. Ao contrário, as páginas despertam reflexão.

A obra também é curta, com apenas 138 páginas —ideal para ser lida numa tarde livre. Dá para devorá-la em poucas horas.

Quem vai gostar

Embora trate do diagnóstico de um câncer terminal, o livro é leve e repleto de passagens engraçadas. Em nenhum momento Sophie mergulha na melancolia. Pelo contrário, ela procura trazer leveza a esse momento tão difícil.

Provavelmente, ela transferiu para as páginas aquilo que deseja para sua própria vida. Casada e mãe de crianças pequenas, Sophie carrega o peso de uma doença devastadora. Para aliviar os dias e preservar as memórias que começam a escapar, transformou sua dor em literatura.

