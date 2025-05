Coamo recebe licença para instalar usina de etanol de milho de R$ 1,7 bi no PR

A Coamo Agroindustrial Cooperativa recebeu, ontem (14), a licença de instalação para a construção de sua primeira usina de etanol de milho, que será erguida em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná. O documento foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. O investimento total previsto é de R$ 1,7 bilhão, incluindo R$ 500 milhões em financiamento do BNDES com recursos do Fundo Clima.A planta terá capacidade para processar 1.700 toneladas de milho por dia e produzir 765 mil litros de etanol em 24 horas. A estimativa é de que a operação comece no segundo semestre de 2026. Também serão gerados coprodutos como 510 toneladas diárias de DDGS (farelo proteico para nutrição animal) e 34 toneladas de óleo de milho, que poderá ser usado na produção de biodiesel.Segundo a cooperativa, serão criados 2.200 empregos diretos durante a construção e 250 postos efetivos após a inauguração. A Coamo destinará entre 500 mil e 600 mil toneladas de milho por ano à usina, volume equivalente a cerca de 20% do total que recebe anualmente.A usina terá autossuficiência energética, com geração estimada de 30 megawatts de eletricidade a partir de biomassa de eucalipto cultivado em área própria de 5 mil hectares. A energia será usada para abastecer o novo complexo e outras nove plantas industriais da cooperativa no mesmo parque.A Coamo é a maior cooperativa da América Latina e encerrou 2024 com receita de R$ 28,82 bilhões. A nova usina se somará às atividades industriais já mantidas pela cooperativa em Campo Mourão, Paranaguá (PR) e Dourados (MS), voltadas à produção de alimentos e derivados agrícolas.