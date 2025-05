China isenta Brasil e outros 4 países da necesssidade de visto para viagens de até 30 dias

A China vai permitir que detentores de passaportes comuns do Brasil e de outros quatro países da América do Sul possam viajar à nação asiática sem necessidade de visto.

A medida valerá a partir da zero hora de 1 de junho de 2025 até meia noite do dia 31 de maio de 2026 (horário de Pequim). A isenção de visto vale em viagem por motivos de negócios, turismo, visita familiar, intercâmbio e trânsito, com permanência não superior a 30 dias, informou a Embaixada da China no Brasil.

Além do Brasil, isenção de visto contempla os portadores de passaportes comuns da Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

Os cidadãos desses países que não atendam aos requisitos mencionados acima, continuam sujeitos à exigência de obtenção de visto para ingressar na China.