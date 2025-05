Chefe da diplomacia dos EUA diz não ter "grandes expectativas" sobre diálogos russo-ucranianos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (15) que não tem "grandes expectativas" sobre os diálogos entre Rússia e Ucrânia que serão realizadas em Istambul.

Suas declarações estão alinhadas com as do presidente americano, Donald Trump, que afirmou não acreditar "que vá acontecer algo" até que ele e seu par russo, Vladimir Putin, se reúnam.

"Vou ser franco, não acho que tenhamos grandes expectativas sobre o que acontecerá amanhã", declarou Rubio à imprensa sobre as primeiras negociações de paz diretas entre Ucrânia e Rússia em três anos.

"Espero estar errado. Espero que façam enormes progressos amanhã", acrescentou. "Mas, francamente, não acredito que teremos um avanço até que o presidente Trump se sente com o presidente Putin e determine quais são suas intenções para o futuro", disse Rubio.

Estas serão as primeiras negociações de paz diretas entre Kiev e Moscou desde março de 2022, no início da invasão russa da Ucrânia.

A delegação ucraniana é liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, enquanto a russa está chefiada por um assessor de Putin, Vladimir Medinsky.

