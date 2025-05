Mulher é salva de cárcere após esconder bilhete na mochila do filho

Uma mulher de 23 anos foi resgatada de cárcere privado ontem, em Cruzeiro (SP), após colocar um bilhete com um pedido de socorro dentro do caderno que o filho de cinco anos usava na escola.

O que aconteceu

Vítima era mantida em cárcere privado em Cruzeiro, no Vale do Paraíba (SP). Ela também sofria com ameaças e agressões frequentes do companheiro.

Para pedir ajuda, a mulher colocou um bilhete dentro do caderno escolar de seu filho de cinco anos. A mensagem, enviada em abril, mobilizou a direção da instituição de ensino, que acionou a Delegacia de Cachoeira Paulista, cidade vizinha a Cruzeiro onde fica a escola.

Querida diretora, preciso de sua ajuda. O pai do meu filho está me batendo muito. Tem como você me ajudar? Para o bem dos meus filhos, por favor. Estou com muito medo. Obrigada.

Vítima de cárcere privado em pedido de socorro

Prisão

Pedido de socorro ocorreu em abril, mas prisão foi feita apenas ontem. Segundo a Polícia Civil, por viverem em um sítio isolado na zona rural de Cruzeiro, os agentes tiveram dificuldade para localizar a casa da família. O UOL questionou a polícia quanto à demora, mas não obteve resposta.

Vítima apresentava marcas de agressão pelo corpo. Ela contou à polícia que era agredida com frequência, sem qualquer motivação. Ainda sofria ameaças, e era impedida de usar o celular e ter contato com outras pessoas.

Agressor, caseiro de 26 anos, foi preso em flagrante ontem e transferido para a cadeia pública de Lorena. Segundo a Polícia Civil, ele responderá pelos crimes de ameaça, violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal.