Fã de Harry Potter? Box com 7 livros da saga está com R$ 200 de desconto

Se você é fã da saga Harry Potter, esta oferta é para você: o Guia de Compras UOL encontrou um box com os sete livros da história do bruxo adolescente e dois marcadores ilustrados que está com desconto de 41%, custando R$ 294,94 na Amazon. A oferta faz parte da Book Friday, que vai até segunda-feira (19).

De acordo com a editora Rocco, esse box é o mais vendido no Brasil e indicado para pessoas maiores de 12 anos. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem já comprou:

Sobre o que é a história?

Os sete livros da saga Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, focam na trajetória de Harry, garoto órfão que vive com os tios até receber uma carta misteriosa entregue por uma coruja. Na carta, o jovem é convidado a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts —um lugar onde ele descobre que é um bruxo muito importante.

Em Hogwarts, Harry faz novos amigos que marcarão sua vida, como Ron Weasley e Hermione Granger, e se vê imerso no mundo mágico com vassouras voadoras, criaturas fantásticas, poções e perigosas aventuras. Ao longo dos anos escolares, ele aprende mais sobre sua origem, o passado de seus pais e o motivo pelo qual sobreviveu ao ataque assassino de Lord Voldemort —também conhecido como aquele-que-não-deve-ser-nomeado.

Assim, Harry inicia sua jornada como um aprendiz de feiticeiro para enfrentar o bruxo das trevas responsável pela morte dos seus pais. Ao longo do caminho, o jovem precisa enfrentar diversos desafios e aprender mais sobre o mundo da magia, além de compreender melhor seu papel no universo mágico.

O box inclui os livros:

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Harry Potter e Câmara Secreta

Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban

Harry Potter e o Cálice de Fogo

Harry Potter e a Ordem da Fênix

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Harry Potter e as Relíquias da Morte

O que diz quem leu o box?

O box tem mais de 5.000 avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos do box são a escrita, além dos detalhes estéticos em cada livro que fazem referência ao universo da saga.

Simplesmente incrível. Estou "devorando" os livros, a escrita é leve e envolvente, não é desgastante, tem muitos detalhes que não aparecem nos filmes. Os detalhes dos livros são lindos. Muito bem feito. Brenda Liodoro dos Santos

Se você está interessado na história em si, e não necessariamente na estética do livro, esse box é uma ótima alternativa às versões de luxo. Ele não vem com aquelas "orelhinhas", nem com aquelas letras douradas na capa. Enfim, não tem muitos floreios, são livros com um visual mais clean, porém, são de ótima qualidade. Carlos

Só quem é fã da saga Harry Potter sabe a sensação de finalmente comprar o box dessa saga tão incrível. Recomendo. Veio muito bem embalado, os livros não vieram rasgados nas pontas e nem o box. Eduardo Boos

Simplesmente incrível, as capas são lindas e os detalhes impecáveis, me sinto muito realizada com essa compra. Brenda

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam de avarias, qualidade dos livros e fragilidade na capa do box. Confira alguns dos comentários:

A capa do Box é muito frágil. Logo quando chegou já descolou. Mas os livros vieram em perfeito estado. Erik

Histórias incríveis. Só achei meio ruim o livro ser sem orelha e conter umas manchinhas em algumas páginas, mas coisa que não atrapalha a história. Os livros são bem bonitos. João

A falha fica por conta do papel utilizado nos livros, pois poderia ser de melhor qualidade. Milton Casagrande Barreto Melo

Os livros são lindos, não tenho do que reclamar, mas o box veio rasgado. Se a pessoa não tiver cuidado, os livros caem, acredito que seja por falta de selo da transportadora, decepcionante isso. Iara

Boxes e livros de Harry Potter

Também é possível encontrar diferentes boxes em promoção da saga, com os mesmos livros em capa dura, com ilustrações exclusivas e até adesivos colecionáveis. Confira a seguir:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.