Bolsas de NY avançam com balanços e dados; Nasdaq recua com pressão de big techs

As bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com investidores digerindo uma bateria de balanços corporativos e indicadores econômicos. A exceção foi o Nasdaq, pressionado pelo desempenho negativo das gigantes de tecnologia.

O Dow Jones subiu 0,65%, aos 42.322,75 pontos. O S&P 500 avançou 0,41%, aos 5.916,93 pontos, registrando o quarto pregão seguido de ganhos. Já o Nasdaq recuou 0,18%, aos 19.112,31 pontos. Os números são preliminares.

Entre as big techs, o tom foi negativo. As ações da Amazon foram destaque entre as perdas, com baixa de 2,42%. Também caíram AMD (-2,3%), Alphabet (-0,85%), Meta (-2,35%), Tesla (-1,4%), Apple (-0,47%) e Nvidia (-0,38%).

Fora do setor, o Walmart caiu 0,5% após divulgar receita trimestral abaixo das estimativas. A UnitedHealth despencou 11%, alvo de investigação do Departamento de Justiça dos EUA por suposta fraude no Medicare. Em destaque positivo, a Foot Locker saltou mais de 86% após acordo para ser adquirida pela Dick's Sporting Goods.

Na temporada de balanços, a Cisco subiu 4,9% ao superar expectativas. A Deere & Company avançou mais de x% com resultados considerados sólidos. Em contrapartida, a chinesa Alibaba tombou 7,5% após números aquém do esperado.

No campo econômico, as vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,1% em abril ante março, abaixo do esperado. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) americano contrariou as expectativas e caiu no confronto mensal de abril ante março. Contudo, o núcleo do PPI acelerou na taxa anual de abril, e superou o previsto.

Em discurso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, manteve o tom cauteloso, alertando para um ambiente de incerteza econômica, com choques de oferta mais frequentes e inflação instável.

No front geopolítico, Donald Trump afirmou que um novo acordo nuclear com o Irã está próximo. Ele também disse que a Índia pode eliminar tarifas para produtos dos EUA, mas Nova Délhi respondeu que só fechará um pacto se for "benéfico para ambos os lados".