Bolsas da Europa operam sem direção única, com setor petrolífero em queda

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/05/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, pressionadas em parte por ações do setor petrolífero, enquanto investidores avaliam dados de crescimento e balanços corporativos da região.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,11%, a 543,30 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha queda de 1,5%, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que Washington está muito próximo de um acordo nuclear com o Irã, durante visita ao Catar, levando as cotações do petróleo a tombar até 4% durante a madrugada.

No noticiário macroeconômico, revisão apontou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, um pouco menos do que inicialmente estimado. A economia do Reino Unido, por sua vez, teve expansão de 0,7% no mesmo período, bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Da temporada de balanços, destaque negativo para a ThyssenKrupp, que divulgou resultados trimestrais bem aquém do esperado. No horário acima, a ação do grupo industrial alemão tombava 11% em Frankfurt.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, assim como uma série de dados da economia americana, incluindo sobre inflação, varejo e indústria.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, enquanto a de Paris caía 0,23% e a de Frankfurt recuava 0,22%. Já a de Milão cedia 0,42%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,28% e 0,09%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com