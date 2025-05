BCE espera chegar a acordo político sobre euro digital até o início de 2026

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu espera ter todas as decisões políticas tomadas até o início do próximo ano para emitir um euro digital e, em seguida, precisará de dois a três anos para lançar a moeda, disse o membro do Conselho do BCE Piero Cipollone nesta quinta-feira.

O BCE tem trabalhado em uma versão digital do euro há anos, mas o progresso tem sido mais lento do que o esperado, principalmente porque a legislação ainda não está em vigor para permitir que o banco prossiga.

No entanto, a agitação financeira após a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA tem aumentado a urgência, pois a Europa depende de grandes empresas norte-americanas para a maioria dos pagamentos digitais, o que representa uma possível vulnerabilidade financeira.

"Espero ter tudo pronto até o início do próximo ano, bem no início do próximo ano", disse Cipollone em uma conferência quando perguntado sobre o momento da estrutura legal. "Precisamos ter a legislação em vigor e, a partir daí, dois ou três anos serão suficientes para lançar o euro digital."

Ao contrário do que acontece quando se faz um pagamento com cartão Visa ou Mastercard, os consumidores que pagam com um euro digital terão um direito sobre o BCE e seus fundos terão função e segurança semelhantes às do dinheiro.

Isso permitirá que os clientes façam pagamentos diretos nos formatos online e off-line.

Cipollone disse que um obstáculo importante é a obtenção de um acordo político dos Estados membros da União Europeia, mas que isso poderá ser alcançado em meados do ano. O trabalho do Parlamento Europeu pode demorar um pouco mais, acrescentou.

Quando perguntado se Trump poderia acelerar o processo, o chefe do banco central francês, Francois Villeroy de Galhau, falando no mesmo evento, disse que isso aumentava a determinação do BCE.

(Por Balazs Koranyi)