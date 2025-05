Banco Pine tem lucro líquido recorde no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pine reportou nesta quinta-feira lucro líquido recorde de R$73,5 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, atrelando o resultado à diversificação dos negócios e ao foco em operações com margens maiores.

No final de março, a carteira de crédito expandida somava R$15,4 bilhões, aumento de 32% ano a ano, puxado pela expansão do segmento de Atacado (+26%), focado em grandes empresas, e da carteira de varejo colateralizado (+35%), que inclui o crédito consignado e a antecipação do saque aniversário do FGTS.

O total de recursos captados pelo banco somou R$18,5 bilhões nos primeiros três meses de 2025, aumento de 28% ano a ano, um patamar que o Pine afirma ser "confortável para sustentar a expansão dos negócios".

Conforme os dados divulgados pelo banco, o retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado cresceu 1,1 ponto percentual, para 25%, enquanto o patrimônio de referência da instituição chegou a R$1,8 bilhão (+30,5% ano a ano) e o índice de Basileia ficou em 13,9% (+0,2 ponto ante o mesmo período de 2024).

(Por Paula Arend Laier)