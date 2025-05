Banco do Brasil tem queda de 20,7% no lucro líquido no 1º tri; suspende previsões

15/05/2025 18h54 SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$7,37 bilhões, queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados divulgados nesta quinta-feira pelo banco de controle estatal, que também suspendeu uma série de previsões sobre seu desempenho para 2025. Estimativas de analistas compiladas pela Reuters apontavam lucro de R$9,23 bilhões. Em relação ao quarto trimestre, o lucro caiu 23%. O BB também divulgou em fato relevante que decidiu pela suspensão das projeções corporativas para as linhas de custo do crédito, margem financeira bruta e lucro líquido ajustado para o exercício de 2025. (Por Paula Arend Laier e André Romani) As mais lidas agora Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando' Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira