Aluno negro precisou comprovar a guardas que estuda na PUC: "Constrangido'

Um estudante de relações públicas da PUC-Campinas relatou ter sofrido racismo dentro da universidade. Em um vídeo publicado hoje no Instagram, Gabriel Domiciano diz ter sido seguido por seguranças, que o acompanharam até a sala de aula para confirmar se ele estudava lá.

O que aconteceu

Gabriel conta ter chegado ao campi da PUC em Campinas, no interior paulista, ontem por volta das 21h. O estudante disse que percebeu que estava sendo seguido assim que entrou na universidade. Atravessou o estacionamento e foi direto para o banheiro.

Na saída do banheiro, dois vigilantes o abordaram. Eles perguntaram o que Gabriel fazia ali e se era aluno.

O estudante sugeriu que os homens o acompanhassem até a sala de aula para confirmar que ele estudava lá. "Abri a porta, chamei meu professor e falei: 'tem duas pessoas aqui querendo saber se eu sou aluno da faculdade'".

O professor confirmou que Gabriel é aluno e pediu os nomes dos guardas. Os vigilantes explicaram se tratar de um "procedimento que eles sempre fazem com os alunos", contou Gabriel.

Aproveitei a oportunidade, como eu estava de frente para a sala inteira, de perguntar para todo mundo. Falei assim: 'alguém aqui já passou por isso? Alguém já foi perguntado se é aluno da faculdade por esses guardas?'. E ninguém havia sido perguntado

Gabriel Domiciano, no Instagram

O estudante contou no vídeo que já ouviu situações parecidas de apenas duas pessoas. "Eram duas pessoas pretas também", disse.

"Eu nunca me senti tão constrangido e tão envergonhado na minha vida", desabafou Gabriel. Em outro trecho do vídeo, ele perguntou: "Eu me enquadro em algum espectro de assaltante de faculdade?".

Esse constrangimento que eu passei, eles podem ter certeza, eu vou fazer o que for necessário para algo ser feito, para que eu me sinta justiçado

aluno vítima de racismo

O UOL entrou em contato com a PUC-Campinas para saber quais providências serão adotadas. A administração da universidade não se posicionou sobre o caso até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto