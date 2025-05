Alibaba divulga receita abaixo das estimativas em luta por comércio eletrônico chinês

Por Casey Hall e Deborah Mary Sophia

(Reuters) - O Alibaba divulgou receita trimestral abaixo das estimativas dos analistas nesta quinta-feira, enquanto o grupo de comércio eletrônico trabalha em novas estratégias para manter os consumidores gastando em meio à persistente fraqueza econômica na China e à incerteza sobre o impacto das tarifas.

As ações da empresa chinesa listadas nos EUA caíram quase 7% no início do pregão. Elas subiram cerca de 58% até agora neste ano.

O lucro ajustado de 12,52 yuans (US$1,74) por American Depositary Receipt (ADR) no quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de março também ficou ligeiramente abaixo dos 12,94 esperados por analistas consultados pela LSEG. A receita foi de 236,45 bilhões de yuans, em comparação com os 237,24 bilhões de yuans esperados pelos analistas.

A JD.com, rival do Alibaba, superou as estimativas de receita do primeiro trimestre na terça-feira e disse que estava vendo um forte crescimento de usuários, apesar da fraqueza econômica prolongada pesando no sentimento do consumidor.

Os consumidores chineses, enfrentando uma crise imobiliária prolongada e uma perspectiva econômica nebulosa, estão cada vez mais preocupados com os custos, o que gera grandes descontos e preços baixíssimos para estimular os gastos.

Isso desencadeou uma batalha de preços entre as maiores plataformas de comércio eletrônico online da China, incluindo Alibaba, PDD Holdings e JD.com, enquanto competem por participação de mercado.

Os negócios de comércio eletrônico doméstico do Alibaba, Taobao e Tmall Group, produziram um crescimento de receita de quase 9% no trimestre, disse o grupo, atribuindo isso ao forte impulso no crescimento de novos consumidores e ao aumento contínuo de pedidos.

Os gigantes do comércio eletrônico chinês têm se expandido agressivamente para o chamado varejo instantâneo, concentrando-se em velocidades de entrega de 30 a 60 minutos, em sua batalha por participação de mercado.

As plataformas da JD.com e do Alibaba aumentaram os incentivos aos usuários, incluindo cupons para experimentar suas ofertas expandidas de varejo instantâneo e entrega de comida.

