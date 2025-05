Agentes mal-intencionados usam IA para se passar por autoridades dos EUA, diz FBI

Por AJ Vicens

DETROIT (Reuters) - Agentes mal-intencionados estão usando mensagens de texto e mensagens de voz geradas por IA para se passar por autoridades dos Estados Unidos em um esquema para obter acesso às contas pessoais de funcionários dos governos estadual e federal, disse o FBI nesta quinta-feira.

O acesso às contas alvo poderia ser usado para perseguir outros funcionários do governo ou seus associados e contatos, e também poderia ser usado para obter informações ou fundos, disse o FBI em um anúncio de serviço público.

O FBI não respondeu imediatamente a uma solicitação de detalhes sobre quantas pessoas receberam mensagens enganosas. Também não informou se o esquema foi conduzido por criminosos cibernéticos com motivação financeira ou por agentes estatais.

Muitas das autoridades visadas estão ou estiveram no governo federal ou estadual dos EUA, de acordo com o anúncio.

As mensagens são usadas para estabelecer um relacionamento com os alvos antes de enviar-lhes um link sob o pretexto de mover a conversa para uma plataforma de mensagens separada, de acordo com o FBI. A plataforma alternativa é, em alguns casos, um site controlado por hackers que rouba credenciais de login, como nomes de usuário e senhas.

O FBI alertou em um anúncio de serviço público de dezembro de 2024 que criminosos estavam usando inteligência artificial para gerar texto, imagens, áudio e vídeo para facilitar crimes como fraude e extorsão.

(Reportagem de AJ Vicens, em Detroit)