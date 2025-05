Acordo comercial: UE quer maior redução de tarifas com EUA do que Reino Unido ou China tiveram

A União Europeia (UE) quer um acordo comercial com os EUA que preveja uma redução de tarifas maior do que as alcançadas nas negociações com o Reino Unido e a China, disseram autoridades do bloco nesta quinta-feira, 15.

O vice-ministro da Economia da Polônia, Michal Baranowski, disse não acreditar que os níveis dos acordos dos americanos com os chineses e britânicos deixariam a Europa "satisfeita", mas mencionou que ainda há tempo para garantir a ampla negociação que deseja. "Não precisamos de um acordo rápido, precisamos de um bom acordo", afirmou. "Os Estados Unidos também. Temos tempo", acrescentou, ao citar que as negociações EUA-UE estão progredindo.

Para o ministro do Comércio da Suécia, Benjamin Dousa, caso uma tarifa básica de 10% seja a oferta final do governo do presidente americano Donald Trump, a UE "deve retaliar com tarifas mais altas sobre as importações dos EUA" porque isso estaria "longe de ser bom para o comércio".

Na mesma linha, o vice-primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, afirmou que tarifas altas prejudicam tanto os EUA quanto a UE. O país abriga grandes empresas farmacêuticas americanas que fabricam seus produtos no local para, posteriormente, enviá-los de volta aos EUA. "A ideia de que a Irlanda ou a UE representem qualquer tipo de ameaça à segurança dos EUA é absurda", disse.

Segundo o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, ele e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, tiveram uma "ligação construtiva" na quarta-feira, e o objetivo é "resolver os desafios imediatos, mas também lanças as bases para uma cooperação mais profunda". Fonte: Dow Jones Newswires.